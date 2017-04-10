В Петербурге дважды за сутки горел один и тот же дом

Второй раз за последние 24 часа в Петергофе горел один и тот же двухэтажный многоквартирный дом.

Первый раз дом 15 по Ораниенбаумскому шоссе загорелся вечером 9 апреля. Огнеборцам пришлось эвакуировать одного из жильцов при помощи аварийно-спасательного оборудования. Тогда в здании полностью выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

Спустя почти десять часов, в районе четырёх утра 10 апреля экстренные службы получили новый сигнал — на этот раз в том же доме сгорела ещё одна из комнат. Эвакуировать никого не потребовалось. Причины двойного возгорания устанавливаются.