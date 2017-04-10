Петербуржец получил ножом в грудь, встав на защиту освящённой ветки вербы

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Петербуржец получил ножом в грудь, встав на защиту освящённой ветки вербы

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В Невском районе Петербурга вечером в Вербное воскресенье произошла потасовка, закончившаяся ножевыми ранениями. Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время застолья друзья не поделили ветку вербы.

Один из мужчин решил срезать ветку, а другой встал на её защиту, сказав, что этого делать нельзя, так как она освящена. Тогда гость взял нож и ударил хозяина квартиры в грудь.

Пострадавшего медики доставили в реанимацию городской больницы № 17. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

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