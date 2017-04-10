Назвавший себя убийцей петербуржец удерживал четырёх подростков в лифте

Днем 9 апреля в Невском районе Петербурга 37-летний мужчина удерживал в лифте четырёх подростков. По словам школьников, он называл себя убийцей, говорил о теракте и просил нажать на кнопку, которая есть у него.

По данным источника в правоохранительных органах, случайно лифт спустился на один из этажей и рядом оказался житель дома, который вытащил мужчину и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного петербуржца и доставили в отдел. Родители подростков подали заявление в полицию.