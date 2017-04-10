Водитель Mercedes сбил на тротуаре активистов "Стопхама" на рейде в Петербурге

Утром 10 апреля агрессивный водитель автомобиля Mercedes сбил двух активистов "Стопхама", проводивших рейд против езды по тротуарам. Одного из них увезла в больницу скорая. — Автомобиль, который двигался по тротуару, сбил двух активистов. Один из них в больнице, медики его обследуют. Второй чувствует себя нормально, — рассказал руководитель движения "Стопхам" в Петербурге Александр Богловский.

Активисты намерены написать заявление в полицию. Сейчас они пытаются найти через соцсети водителя внедорожника. — Он скрылся с места ДТП. Удар был сильный, активисты говорят, что лобовое стекло у автомобиля Mercedes треснуло. При этом на переднем сиденье авто сидел ребёнок лет десяти. Мы уже установили собственника, но в машине сидел не собственник. Она в розыске, насколько я знаю, — говорит Богловский.