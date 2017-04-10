Суд приговорил сына актрисы Завьяловой к 8 годам лишения свободы за её убийство

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Суд приговорил сына актрисы Завьяловой к 8 годам лишения свободы за её убийство

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Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Петру Завьялову, обвиняемому в убийстве своей матери, звезды фильма "Тени исчезают в полдень" Александры Завьяловой. По решению суда, он приговорён к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

<p>Фото: © L!FE</p>

При этом государственный обвинитель просил суд вынести наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Адвокат подсудимого заявил после суда, что защита намерена подать апелляцию.

— Мы имеем факт, который нам мешает, — то, что он ничего не помнит. Он не помнит, как пришёл домой и само событие. Мы не исключаем такой версии, что убийство мог совершить кто-то другой. Однако уже на стадии предварительного следствия и судом были откинуты версии присутствия третьих лиц. Мы считаем, что данный приговор необоснованный, — заявил адвокат Завьялова Валентин Пышкин.

На заседании также присутствовали свидетели, защищавшие подсудимого, — в основном это соседки Завьяловых. Женщины также остались недовольны решением суда. Они считают, что при вынесении приговора суд не учёл их показаний. "Мы его знаем с младенческого возраста. Он 40 лет ухаживал за своей матерью. Весь дом переживает за его судьбу. Все соседи знают его с детства, он был хорошим добрым человеком", — рассказали они.

<p>Фото: © РИА Новости</p>

Сам же обвиняемый в своём слове суду не признался в убийстве.

— Я считаю себя виновным в том, что вообще допустил ситуацию, в которой это вообще могло произойти. Я был привязан к маме. В общем-то, я уверен, что свою маму я не убивал, — заявил он суду на предыдущем заседании.

Как ранее сообщала прокуратура, по версии следствия, ночью 3 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома номер 6 по Гаврской улице на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Пётр Завьялов ударил ножом свою мать. Она скончалась на месте.

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