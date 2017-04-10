В Пулково задержали пассажиров, закуривших в самолёте

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В Пулково задержали пассажиров, закуривших в самолёте

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Фото: © flickr.com / Roy Chung

Сотрудники линейного отдела полиции задержали в Пулково пассажира воздушного судна, прибывшего в аэропорт рейсом Баку — Санкт-Петербург. Молодой человек проигнорировал замечания бортпроводников и закурил сигарету на борту самолёта во время полёта.

Транспортные полицейские отвели 21-летнего гражданина ближнего зарубежья в дежурную часть линейного отдела. В отношении него был составлен административный протокол.

Кроме того, ранее сотрудники линейного отдела полиции привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса Махачкала — Санкт-Петербург. 41-летний мужчина также нарушил запрет курения табака на борту воздушного судна.

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