Криминалисты завершили экспертизу жертв теракта в петербургском метро

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Криминалисты завершили экспертизу жертв теракта в петербургском метро

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Исследование тел погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга завершено, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Завершено секционное исследование тел погибших. Всем родственникам выданы тела для захоронения и медицинские свидетельства о смерти

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина

Фото: © gov.spb.ru

По последней информации, на утро 10 апреля в больницах остаётся 53 пострадавших. Напомним, по версии следствия, взрыв в подземке устроил смертник. При взрыве погибло 14 человек, более 80 получили травмы разной степени тяжести.

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