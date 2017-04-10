Криминалисты завершили экспертизу жертв теракта в петербургском метро

Исследование тел погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга завершено, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Завершено секционное исследование тел погибших. Всем родственникам выданы тела для захоронения и медицинские свидетельства о смерти
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина
Фото: © gov.spb.ru
По последней информации, на утро 10 апреля в больницах остаётся 53 пострадавших. Напомним, по версии следствия, взрыв в подземке устроил смертник. При взрыве погибло 14 человек, более 80 получили травмы разной степени тяжести.
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