Смольный выделит семьям погибших и пострадавших в теракте 40,5 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о выделении денег семьям пострадавших и погибших от взрыва в метро 3 апреля.

Смольный выделит семьям погибших и пострадавшим в теракте 3 апреля 40,5 млн рублей Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Всего будет выделено 40,5 млн рублей. Из них по одному миллиону рублей получат родственники погибших, по 500 тысяч рублей — пострадавшие в тяжёлом состоянии и по 250 тысяч — пострадавшие лёгкой и средней степени тяжести.

Губернатор также поручил комитету по социальной политике в пятидневный срок утвердить порядок предоставления материальной помощи. Кроме того, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Смольного должен обеспечить помощь в организации похорон родственникам погибших.

В результате взрыва в петербургской подземке 3 апреля погибло 14 человек, пострадало больше 80 человек. До сих пор в больницах остаются 53 человека в состоянии разной степени тяжести.