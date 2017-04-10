Родственники предполагаемого смертника Джалилова не получат 1 млн от Смольного

Родственники подозреваемого в совершении теракта в петербургской подземке Акбаржона Джалилова не получат поддержки от Смольного до завершения расследования. Как уточнили Лайфу в правительстве Петербурга, несмотря на то, что погибли во время теракта 14 человек, по 1 млн рублей будет выделено 13 семьям погибших.

Родственники погибшего Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро, не получат помощи от Смольного до завершения расследования

Кроме того, тело главного подозреваемого в совершении теракта до сих пор не выдано его родственникам, так как это необходимо следователям.

Ранее с Комитете социальной политики Смольного подчеркнули, что материальную поддержку от Петербурга получат погибшие и пострадавшие во время теракта вне зависимости от региона или страны их проживания.

Напомним, в понедельник, 10 апреля на сайте Смольного появилось постановление правительства Петербурга о выделении 40,5 млн рублей для помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте.