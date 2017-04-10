Герман Клименко: Регистрация в соцсетях по паспорту — это дикость

Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко в комментарии Лайфу раскритиковал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего ограничить доступ подростков к соцсетям.

В армии учат не отдавать приказы, которые не могут быть выполнены, потому что это роняет авторитет руководства. В текущем законодательном поле, если мы примем закон, запрещающий сетям обслуживать граждан младше 14 лет, то мы получим либо миграцию наших граждан на зарубежные сервисы, либо обманы и подтасовки. Без пояснения методологии обеспечения исполнения закона мне представляется введение этого закона неэффективным Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко

По мнению эксперта, регистрация в соцсетях по паспорту — это дикость и лишняя обязанность, которая лишена всякого смысла. Меры, предложенные парламентарием, приведут к тому, что все авторизованные пользователи перейдут в иностранные сервисы и снэпчаты, уверен Клименко.

Мне представляется, что это одна из самых некрасивых историй. Мы добровольно будем вытеснять наших русскоязычных граждан на чужие площадки, разрывать связи. Мне это представляется достаточно грустной историей Герман Клименко

Ранее Милонов внёс на рассмотрение законопроект о запрете пользования социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста