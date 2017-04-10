Новая песня Бузовой обгоняет по популярности хит "Тает лёд" группы "Грибы"

Новая песня Ольги Бузовой "Люди не верили" возглавила чат iTunes, опередив по популярности хит "Тает лёд" группы "Грибы". Сама певица призналась, что в шоке и не верит своим глазам.

— А некоторые не верили... а теперь и я не верю своим глазам. За два часа после моей премьеры — 1-е место в iTunes. Это всё вы. Не хватит слов, чтобы передать, что я чувствую сейчас, — написала Бузова в соцсетях.

На днях в Сочи завершились съёмки клипа на песню "Люди не верили". По задумке режиссёра, которым, к слову, выступила сама артистка, в новом видео зритель увидит два образа: Ольгу Бузову и ангела.