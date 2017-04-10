Максакова пришла на могилу супруга Вороненкова в день его рождения

Днём 10 апреля, в день рождения Дениса Вороненкова, вдова Мария Максакова пришла на его могилу. Обвинённый в мошенничестве бывший депутат Госдумы РФ похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве.

Оперная певица пришла на могилу супруга вместе с маленьким сыном и близкими. Фотографии, сделанные на кладбище, она выложила на своей странице в соцсети, сопроводив их подписью "С днём рождения, любимый".

Напомним, в феврале 2017 года Вороненкову предъявили официальное обвинение по статье о мошенничестве. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 23 марта беглого депутата убили в центре Киева.