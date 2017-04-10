В Петербурге водитель иномарки ударил в лицо ребёнка и кинул в него самокатом

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В Петербурге водитель иномарки ударил в лицо ребёнка и кинул в него самокатом

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Полиция Петербурга ведёт розыск водителя, который, предположительно, ударил в лицо школьника и кинул в него самокат.

На Ланском шоссе в Петербурге водитель иномарки ударил в лицо ребёнка и кинул в него самокатом

— В воскресенье в полицию Приморского района обратилась женщина, которая сообщила, что около 16:00 у дома 27 по Ланскому шоссе водитель автомобиля КИА в ходе конфликта ударил кулаком её девятилетнего сына по щеке, а затем кинул в ребёнка его же самокатом. В результате мальчику потребовалась медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе главка.

По факту произошедшего проводится проверка. К настоящему моменту полиция уже установила владельца автомобиля, устанавливается личность водителя.

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