Водители, многие из которых ранее не были знакомы, объединились после нескольких происшествий.

Жители дома 17 на Малиновской улице в Пушкине обвиняют неизвестного пиромана в неоднократном поджоге автомобилей. По словам потерпевших, с начала года во дворе огнём было уничтожено уже четыре машины.

Последний инцидент произошёл 8 апреля, когда вспыхнули две машины "Ниссан", припаркованные у дороги. На видео с камер заметно, что возможный поджигатель отбегает от места пожара и наблюдает за происходящим с безопасного расстояния.

Водители утверждают, что конфликтов ни с кем у них не было, припаркованы машины были по всем правилам, проезд не загораживали и чужих мест не занимали.

В Пушкине неизвестный пироман терроризирует автовладельцев, с начала года хулиган поджёг четыре машины Фото: © L!FE

— Мы написали заявления в полицию, но пока о возбуждении уголовных дел речи не идёт, несмотря на то что есть видео поджогов, произошедших в январе и феврале. Мы сами предпринимаем какие-то действия, ищем камеры, выполняем работу, которую должны делать полицейские, — рассказал владелец сгоревшей машины Сергей Павлов.

Поджоги во дворе происходят с завидным постоянством, жалуются местные жители. 31 января практически на том же месте пироман сжёг автомобиль водителя из дома 17. Ещё один поджог произошёл 16 февраля в одном из соседних дворов, происшествие попало на камеры видеонаблюдения.