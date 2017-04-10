Волгодонские рэперы написали песню "ПитерНадоЖить" памяти жертв теракта в метро

Волгодонские рэперы FeRe и DoLFeaT из группы Street Voice написали песню "ПитерНадоЖить" в поддержку пострадавших и родственников погибших при теракте в метро Петербурга 3 апреля. Видеоряд клипа — кадры из соцсетей последствий взрыва.

По словам Андрея Бровкина и Владислава Гапона, песня стала эмоциональным откликом на трагедию, унёсшую жизни более десяти человек, и жизнеутверждающим ответом террористам, старающимся запугать Россию.

Рэперы вдохновились проектом "Питер, надо жить!", где звёзды российского шоу-бизнеса обратились к жителям Петербурга сразу после теракта.

Взрыв прогремел 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибло 14 человек, в том числе подозреваемый в совершении взрыва.