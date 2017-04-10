"Стопхам" vs автомобилисты: травматика, бита и капот на таран

Утром в понедельник активисты НКО "Стопхам" в очередной раз попали в беду: разгневанный водитель Mercedes, которому молодые люди пытались помешать проехаться по тротуару, сбил двух стопхамовцев прямо на месте собственного правонарушения. Один из пострадавших был доставлен в больницу – он перелетел через авто на глазах десятилетнего ребёнка, сидевшего в этот момент в машине. Второй, по утверждению активистов, смог удержаться на капоте и пострадал не так серьёзно.

Случай, когда стопхамовцы оказываются на капоте, — далеко не первый в истории существования петербургского отделения организации. Выходя на "охоту" за несознательными автолюбителями, активисты любят преграждать машинам дорогу собственными телами, а когда водители отказываются повернуть и рвутся вперёд — стопхамовцы "ложатся костьми" прямо на авто.

На видео, выложенном прошедшей зимой на сайте организации, можно увидеть такие кадры: молодой человек, требуя от упорной автоледи освобождения тротуара, оказывается на машине, и никакие "девушка, остановите машину, у вас человек на капоте", не помогают. Впрочем, в зимнем ролике упорная дама едет очень медленно, и беспокоиться за парня смысла нет.

Около года назад, в марте 2016 года, одного из стопхамовцев сбил и прокатил на капоте водитель, занявший тротуар и газон на проспекте Большевиков. Однако этого автолюбителю оказалось недостаточно — взбешённый появившейся на лобовом стекле огромной наклейкой НКО "Паркуюсь где хочу", тот выскочил из машины и принялся угрожать активистам травматическим пистолетом. Но оказавшийся под дулом травматики молодой человек не сплоховал — он быстро выхватил из рук водителя оружие, направленное на стопхамовцев. Другие в это время вызвали полицию. Когда приехали правоохранители, пистолет мирно лежал на асфальте.

А в октябре 2015-го ещё один стопхамовец попал на капот на улице Маршала Казакова. Той осенью активиста "прокатил" также "мерседес" — только не серебристый, как сегодня, а белый. А когда парень, не испугавшись, остался лежать на авто, автомобилист достал из багажника биту. Впрочем, и в этот раз дело ограничилось лишь угрозами.

Но самый суровый отпор петербургские искатели автосправедливости получили 10 февраля 2015 года на Дачном проспекте. Тогда активисты, как обычно, преградили путь водителю, пытавшемуся "обмануть систему" и объехать пробку на своём "фольксвагене" по тротуару. Водитель не оценил рвения активистов и в агрессивной форме предложил решить вопрос на кулаках.

Чтобы "уравновесить силы", мужчина вызвал своих знакомых. Товарищи водителя подъехали к дому № 26, возле которого случился конфликт, на четырёх машинах. Друзья обиженного автолюбителя избили и ограбили десятерых стопхамовцев, включая двадцатилетнюю девушку.

После инцидента семеро активистов оказались в больнице, у троих диагностировали травмы средней степени тяжести. Обидчики применили не только кулаки, но и перцовый баллончик, а вместе с чувством собственного достоинства и верой в человечество похитили у участников рейда экшен-камеру GoPro, часы и золотой браслет. Общая сумма нанесённого молодым людям ущерба, не считая морального, составила 215 тысяч рублей.

Позже нападавших нашли правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Грабёж" и "Хулиганство". После расследования дело отправилось в Кировский районный суд — но сразу рассмотреть его не удалось. Дело в том, что к моменту передачи папки с материалами судье двое из пяти обвиняемых оказались в СИЗО из-за подозрения в причастности к другим преступлениям.

Впрочем, закончилось дело совсем не так громко, как началось: двое нападавших получили один год условно, а ещё трое, включая самого владельца "фольксвагена", вообще были освобождены от наказания — в связи с примирением сторон.

Интересно, что на том же Дачном проспекте у активистов петербургского "Стопхама" произошёл конфликт, завершившийся отнюдь не в их пользу. В марте 2016 года молодые люди из НКО решили помешать "тойоте", двигавшейся, как заявили активисты, по тротуару. Они обступили машину и блокировали движение авто. Женщина, находившаяся за рулём, сама вызвала сотрудников полиции — однако сразу после этого ей пришлось позвонить и медикам. Дело в том, что пожилой матери автоледи, испуганной происходящим, стало плохо. Пенсионерке потребовалась госпитализация, и автоледи уехала вместе с ней в больницу.

Позже сотрудники ДПС встали на место владелицы "тойоты" — по их версии, женщина двигалась по проезжей части, не отделённой от тротуара поребриком.

Движение "Стопхам" всегда вызывало у петербуржцев противоречивые чувства. Активисты борются с тремя основными проблемами автомира: неправильной парковкой, ездой по тротуарам и чрезмерными аппетитами некоторых автовладельцев, приводящих к появлению частных парковок в общественных местах. Главное и любимое оружие активистов — огромная круглая наклейка с надписью "Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу" — не раз вызывала бешенство у водителей.

Кто-то уверен, что активисты делают нужное дело (и эту веру питают в том числе многомиллионные президентские гранты, выданные НКО в 2013 и 2014 годах), другие считают, что молодые люди лезут не в своё дело. Ведь регулировать движение должны сотрудники ГИБДД, а уж лепить на чужое имущество свою "рекламу" они и подавно не имеют права. Как бы то ни было, стопхамовцы продолжают свою работу в городе. А нерадивые автомобилисты, которым активисты мешают, продолжают давать отпор.