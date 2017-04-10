"Стопхам" vs автомобилисты: травматика, бита и капот на таран

"Стопхам" vs автомобилисты: травматика, бита и капот на таран

Коллаж. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков / © flickr.com

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Утром в понедельник активисты НКО "Стопхам" в очередной раз попали в беду: разгневанный водитель Mercedes, которому молодые люди пытались помешать проехаться по тротуару, сбил двух стопхамовцев прямо на месте собственного правонарушения. Один из пострадавших был доставлен в больницу – он перелетел через авто на глазах десятилетнего ребёнка, сидевшего в этот момент в машине. Второй, по утверждению активистов, смог удержаться на капоте и пострадал не так серьёзно.

Случай, когда стопхамовцы оказываются на капоте, — далеко не первый в истории существования петербургского отделения организации. Выходя на "охоту" за несознательными автолюбителями, активисты любят преграждать машинам дорогу собственными телами, а когда водители отказываются повернуть и рвутся вперёд — стопхамовцы "ложатся костьми" прямо на авто.

На видео, выложенном прошедшей зимой на сайте организации, можно увидеть такие кадры: молодой человек, требуя от упорной автоледи освобождения тротуара, оказывается на машине, и никакие "девушка, остановите машину, у вас человек на капоте", не помогают. Впрочем, в зимнем ролике упорная дама едет очень медленно, и беспокоиться за парня смысла нет.

<p>Фото: © РИА Новости</p>

Около года назад, в марте 2016 года, одного из стопхамовцев сбил и прокатил на капоте водитель, занявший тротуар и газон на проспекте Большевиков. Однако этого автолюбителю оказалось недостаточно — взбешённый появившейся на лобовом стекле огромной наклейкой НКО "Паркуюсь где хочу", тот выскочил из машины и принялся угрожать активистам травматическим пистолетом. Но оказавшийся под дулом травматики молодой человек не сплоховал — он быстро выхватил из рук водителя оружие, направленное на стопхамовцев. Другие в это время вызвали полицию. Когда приехали правоохранители, пистолет мирно лежал на асфальте.

А в октябре 2015-го ещё один стопхамовец попал на капот на улице Маршала Казакова. Той осенью активиста "прокатил" также "мерседес" — только не серебристый, как сегодня, а белый. А когда парень, не испугавшись, остался лежать на авто, автомобилист достал из багажника биту. Впрочем, и в этот раз дело ограничилось лишь угрозами.

<p>Фото: © f<a href="https://www.flickr.com/photos/cyberbyte/4552044496/in/faves-142630580@N04/" target="_blank">lickr.com/Cyberbyte</a></p>

Но самый суровый отпор петербургские искатели автосправедливости получили 10 февраля 2015 года на Дачном проспекте. Тогда активисты, как обычно, преградили путь водителю, пытавшемуся "обмануть систему" и объехать пробку на своём "фольксвагене" по тротуару. Водитель не оценил рвения активистов и в агрессивной форме предложил решить вопрос на кулаках.

Чтобы "уравновесить силы", мужчина вызвал своих знакомых. Товарищи водителя подъехали к дому № 26, возле которого случился конфликт, на четырёх машинах. Друзья обиженного автолюбителя избили и ограбили десятерых стопхамовцев, включая двадцатилетнюю девушку.

<p>Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков</p>

После инцидента семеро активистов оказались в больнице, у троих диагностировали травмы средней степени тяжести. Обидчики применили не только кулаки, но и перцовый баллончик, а вместе с чувством собственного достоинства и верой в человечество похитили у участников рейда экшен-камеру GoPro, часы и золотой браслет. Общая сумма нанесённого молодым людям ущерба, не считая морального, составила 215 тысяч рублей.

Позже нападавших нашли правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Грабёж" и "Хулиганство". После расследования дело отправилось в Кировский районный суд — но сразу рассмотреть его не удалось. Дело в том, что к моменту передачи папки с материалами судье двое из пяти обвиняемых оказались в СИЗО из-за подозрения в причастности к другим преступлениям.

<p>Фото: © РИА Новости/Илья Питалев</p>

Впрочем, закончилось дело совсем не так громко, как началось: двое нападавших получили один год условно, а ещё трое, включая самого владельца "фольксвагена", вообще были освобождены от наказания — в связи с примирением сторон.

Интересно, что на том же Дачном проспекте у активистов петербургского "Стопхама" произошёл конфликт, завершившийся отнюдь не в их пользу. В марте 2016 года молодые люди из НКО решили помешать "тойоте", двигавшейся, как заявили активисты, по тротуару. Они обступили машину и блокировали движение авто. Женщина, находившаяся за рулём, сама вызвала сотрудников полиции — однако сразу после этого ей пришлось позвонить и медикам. Дело в том, что пожилой матери автоледи, испуганной происходящим, стало плохо. Пенсионерке потребовалась госпитализация, и автоледи уехала вместе с ней в больницу.

Позже сотрудники ДПС встали на место владелицы "тойоты" — по их версии, женщина двигалась по проезжей части, не отделённой от тротуара поребриком.

<p>Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков</p>

Движение "Стопхам" всегда вызывало у петербуржцев противоречивые чувства. Активисты борются с тремя основными проблемами автомира: неправильной парковкой, ездой по тротуарам и чрезмерными аппетитами некоторых автовладельцев, приводящих к появлению частных парковок в общественных местах. Главное и любимое оружие активистов — огромная круглая наклейка с надписью "Мне плевать на всех — паркуюсь где хочу" — не раз вызывала бешенство у водителей.

Кто-то уверен, что активисты делают нужное дело (и эту веру питают в том числе многомиллионные президентские гранты, выданные НКО в 2013 и 2014 годах), другие считают, что молодые люди лезут не в своё дело. Ведь регулировать движение должны сотрудники ГИБДД, а уж лепить на чужое имущество свою "рекламу" они и подавно не имеют права. Как бы то ни было, стопхамовцы продолжают свою работу в городе. А нерадивые автомобилисты, которым активисты мешают, продолжают давать отпор.

Автор:
МЗ
Маргарита Звягинцева
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