Студенты ИТМО сняли пародию на клип "Тает лёд" группы "Грибы"

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Студенты ИТМО сняли пародию на клип "Тает лёд" группы "Грибы"

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Фото: скриншот с видео YouTube.com/Университет ИТМО

Клип группы "Грибы" на песню "Тает лёд" собрал за месяц более 43 миллионов просмотров. Набирают свои просмотры и появившиеся многочисленные пародии. Очередную сняли студенты Университета ИТМО.

Группа студентов петербургского университета под названием "Эукариоты" представила свою версию песни "Тает лёд". Исполняется она в том числе за партами, на которых стоят колбы с дымящимися разноцветными жидкостями. Припев песни получился такой: "Между нами дымится лёд — он сухой диоксид углерод".

Ранее песню "Грибов" уже перепели участники программы "Вечерний Ургант", гастарбайтеры, бурятские блогеры, стюардессы "Белавиа", МС Хованский и Соболев, а также многие другие.

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