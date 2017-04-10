Большой колокол Исаакия прозвонит в память о жертвах теракта в метро

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Большой колокол Исаакия прозвонит в память о жертвах теракта в метро

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Во вторник, на девятый день после трагедии в Петербургском метрополитене, в Исаакиевском соборе будет отслужена панихида по погибшим в теракте.

Большой колокол Исаакия прозвонит 13 раз в память о жертвах теракта в метро

— В продолжение скорбной традиции нашего города тринадцать раз — по числу невинных жертв злодейского преступления, большинство из которых студенты и молодые люди до тридцати лет, — ударит большой колокол собора, — сообщили в пресс-службе музея.

Начало богослужения в Исаакиевском соборе — в 10:50, по окончании панихиды — траурный звон.

Взрыв прогремел 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибло 14 человек, в том числе подозреваемый в совершении взрыва.

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