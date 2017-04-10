Петербургские спасатели научились основам английского перед Кубком конфедераций

У спасателей ГУ МЧС по Санкт-Петербургу прошли первые занятия по английскому языку. Сотрудники экстренных служб начали подготовку к Кубку конфедераций 2017 года, часть матчей которого пройдёт летом в Северной столице.

Преподаватель научил специалистов ведомства минимальному словарному запасу английского языка для общения с иностранцами. Внимание "студентов" было акцентировано на чётком произношении слов, чтобы во время происшествий не возникло недопонимания.

Спасателей планируется обучить нескольким языкам, для этого привлекаются педагоги-волонтёры.