Правительство Ленобласти за 5 млн выяснит, знают ли жители фамилию губернатора

Администрация Ленинградской области объявила конкурс на проведение шести социологических опросов. Чиновники, в частности, хотят выяснить, как жители региона проводят досуг, какие у них политические предпочтения и знают ли они фамилию своего губернатора.

Правительство Ленобласти за пять миллионов выяснит, знают ли жители фамилию губернатора Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тендер оценили в пять миллионов рублей. Опрашивать людей планируется по телефону, при этом выборка должна составить более пяти тысяч человек.

Заявки от участников конкурса рассмотрят 12 мая. Победители аукциона должны завершить проведение соцопроса в ноябре 2017 года.