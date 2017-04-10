В Общественную палату Петербурга включены Буров, Косткина и Турчак

Всего в своём списке губернатор Георгий Полтавченко выдвинул 21 общественного деятеля.

Директор ГМП "Исаакиевский собор" Николай Буров, бывший сенатор Людмила Косткина и президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак вошли в список членов Общественной палаты города, который сформировал Смольный. Согласно опубликованному на сайте администрации города документу, всего в нём 21 человек.

Губернатор Петербурга утвердил 21 члена городской Общественной палаты Фото: © assembly.spb.ru

Помимо указанных в список вошли: председатель правления Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины Марк Грубарг, председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, ректор Государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев, архиепископ Петергофский Амвросий, президент Петербургского государственного университета путей сообщения Виктор Лобко, профессор Владимир Окрепилов, директор "РТК-Медиа" Юрий Третьяков и другие.

Как сообщалось ранее, закон об Общественной палате Петербурга депутаты городского парламента утвердили в конце декабря прошлого года. Состав совещательного органа на треть должен определять губернатор, ещё треть участников выберут депутаты. Оставшихся определят избранные ранее члены Общественной палаты. Депутаты рассмотрят кандидатов своей трети в среду, 12 апреля. Пока в предварительном списке 79 кандидатур. Всего в орган должны войти 63 человека.