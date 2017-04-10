Худруку МДТ Льву Додину вручили орден Звезды Италии

Читайте также

Худруку МДТ Льву Додину вручили орден Звезды Италии

26

Художественному руководителю академического Малого драматического театра — Театра Европы, народному артисту России Льву Додину присуждена государственная награда — орден Звезды Италии, сообщает пресс-служба театра.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/mdt_dodin?z=photo-5458184_456239712%2Fwall-5458184_12418" target="_blank">vk.com/mdt_dodin</a></p>

В понедельник в Генконсульстве Италии в Петербурге прошла торжественная церемония награждения. Награду степени Командор художественный руководитель МДТ получил из рук генерального консула Леонардо Бенчини. Орден был присуждён указом президента Итальянской Республики "за вклад в развитие итальянской культуры".

Как отметили в театре, с 1992 года Малый драматический театр под руководством Додина регулярно посещает города Италии с гастролями, за четверть века итальянские зрители посмотрели большую часть репертуара МДТ. Лев Додин неоднократно выступал как режиссёр-постановщик во флорентийском Театро Коммунале и миланском Ла Скала.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/mdt_dodin?z=photo-5458184_456239712%2Fwall-5458184_12418" target="_blank">vk.com/mdt_dodin</a></p>

Получая награду, Додин подчеркнул, что итальянская культура во всём её многообразии сильно повлияла на него, и он всегда хранит самые трепетные воспоминания и впечатления, связанные с Италией.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!