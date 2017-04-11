Администрация петербургского вуза выясняет обстоятельства теста на наркотики

Администрация Университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича намерена выяснить обстоятельства теста на наркотики, который прошли накануне 10 студентов учебного заведения.

— Разумеется, мы осведомлены и в тесном сотрудничестве с администрацией выясняем все обстоятельства этого инцидента, делаем всё возможное, чтобы права студентов в этой ситуации не были нарушены, — сообщил председатель студенческого совета СПб ГУТ Александр Новоженин.

Напомним, в понедельник очевидцы сообщили, что 10 студентов заставили пройти тест на наркотики. По их словам, молодые люди сдали анализы под угрозой отчисления из университета.