Семья погибшей от свиного гриппа роженицы требует от врачей 6 млн рублей

Родственники погибшей год назад сразу после родов 27-летней Сюзанны М. обратились в суд с иском о возмещении морального вреда. Семья просит максимально возможную в реалиях этого дела компенсацию, а также хочет привлечь внимание к своей проблеме и разобраться в деле, в котором так и не нашли виновных. Первый шаг сделан — Следственный комитет РФ вернул дело на доследование.

— В иске, направленном от лица родственников погибшей девушки, для ребёнка запрошено пожизненное обеспечение до совершеннолетия и компенсация морального вреда на каждого из членов семьи по два миллиона рублей, — рассказала Лайфу адвокат Зинаида Култанова.

Родственники женщины, которую неделю не лечили от свиного гриппа, списывая на послеродовый период, требуют компенсацию в размере шести миллионов рублей

27-летняя Сюзанна умерла 5 февраля 2016 года в Городской больнице Святого Великомученика Георгия. Причинами смерти, указанные врачами, стали двустороннее воспаление лёгких и вирус свиного гриппа.

За месяц до этого девушка готовилась к своим первым родам в Перинатальном центре Педиатрического медуниверситета, куда её доставили 18 января. Из-за осложнений, возникших после кесарева сечения — кровотечения и отслоения плаценты — пациентку поместили в реанимационное отделение. По словам матери погибшей, дочь чувствовала себя нормально и была жизнерадостна.

21 января девушку перевели в послеродовую палату, где находилась ещё одна роженица, которая громко кашляла.

— Я ей принесла еды, пошла с ней в палату. Там лежала женщина. Она так кашляла, как мужчина. Я так смотрю на Сюзи и спрашиваю по-армянски: "Что это такое?". Она отвечает тихо, что та перед родами болела и это остаточные явления у неё, — рассказала мать погибшей Сюзанны Варсик.

Январь был холодный, дочь также пожаловалась на температуру и попросила маму привезти одеяло. Спустя два дня Сюзанна заболела, стала чихать и кашлять, появился насморк. По словам матери, лечащий врач на требование пригласить терапевта для осмотра дочери ответила, что на выходных не получится. Поэтому все три дня её дочь ждала осмотра. Врач утверждал, что повышение температуры не вызвано гриппом, это её реакция на лактацию. Несмотря на это мать принесла дочери противопростудные препараты, которые одобрили для приёма.

28 января у Сюзанны врачи на рентгенографии заметили изменения в лёгких. Также были назначены томографии головы, спины, девушку осмотрел невролог.

— Каждый день я с ней сидела по "Скайпу", мы не разговаривали. Ей было страшно, наверное, — вспоминает Варсик. — "Ты только не отключайся, будь со мной. Мама забери меня, пожалуйста. Забери меня отсюда. Дома я встану на ноги. Меня здесь не лечат", — говорила Сюзанна.

Во время одного из посещений родители увидели, что с дочкой происходит что-то странное.

— Вместе с приятельницей и отцом мы пошли за ней в клинику. Приехали, и что? Сюзи вся неадекватная, язык не поворачивается, не может разговаривать нормально, — продолжила Варсик А.

Мать Сюзанны связалась с главным врачом поликлиники, в которой работала её дочь, и лишь после этого врачи стали оказывать медицинскую помощь. Был приглашён главный гинеколог Санкт-Петербурга, стали проводить искусственную вентиляцию лёгких. На скорой девушку перевели в Городскую больницу Святого Великомученика Георгия в крайне тяжёлом состоянии. Спустя пять дней, когда Сюзанна находилась под искусственной вентиляцией лёгких, она умерла.

— Вот как мне сыну сказать? Извини, мама твоя умерла из-за врачей? Вот как он пойдёт в больницу лечиться? Он же просто бояться будет. Я хотел бы, чтобы те, кто не понимает, что с человеком, не иди ты в больницу. Не лечи людей, чьё здоровье от тебя зависит, — считает супруг Сюзанны Андрей.

По его словам, их сын растёт здоровым малышом. Больше всего любит возиться с машинками.

В ближайшее время в суде состоится рассмотрение гражданского иска. Экспертизы и материалы дела возвращены в Следственный комитет. Родственники надеются на честное рассмотрение.