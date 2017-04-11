Напавший и избивший школьницу в лифте в Петербурге отпустил её и приказал бежать

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает группу из трёх мужчин, подозреваемых в нападении 6 апреля на 14-летнюю жительницу Приморского района. На возвращающуюся вечером школьницу было совершенно нападение, её ударили по лицу и ни с того ни с сего отпустили, приказав бежать. Как в дальнейшем установлено следствием, трое преступников дожидались своей жертвы порядка 30 минут.

Действия преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на доме на проспекте Королёва. Запись прислал гражданский журналист через приложение Lifecorr.

За 30 минут до нападения на школьницу, к дому подъехала тёмная автомашина марки "ваз". Из авто вышли двое мужчин, которые проверили одну из парадных жилого дома. Следом за ними ещё один сообщник вышел из машины и нервно направился к подъезду дома. Вбежав за женщиной, он проследовал с ней в грузовой лифт, где вышел на том же этаже, что и она. После он спустился этим же способом к входу, где через окно наблюдал за обстановкой и был на связи по телефону с сообщниками. Спустя некоторое время он вышел из подъезда, где у входа отслеживал свою будущую жертву.

Как только пострадавшая школьница появилась у своего дома, преступник последовал за ней. Зайдя за подростком в подъезд, мужчина вызвал лифт. Дождавшись открытия дверей, преступник схватил за капюшон девочку, вытащил за волосы в лестничный пролет. Там, по словам пострадавшей школьницы, преступник попытался затащить её в холл с квартирами. Мужчина прижал ребенка к двери, зажал ей рот рукой, ударил кулаком по лицу и велел заткнуться. Ничего не потребовав, преступник отпустил школьницу со словами "Давай вали" и скрылся в сторону чёрной лестницы.

Мужчина, карауливший школьницу полчаса до нападения, избил жертву, а потом отпустил, ничего от неё не потребовав Фото: LifeCorr

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи камеры видеонаблюдения и предпринимают меры для розыска преступников. Мотивы преступления до сих пор остаются неразгаданными. Напавший на пострадавшего ребёнка мужчина не высказывал никаких требований и после избиения отпустил свою жертву. Скрылись злоумышленники на том же автомобиле, на котором прибыли.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Заявление от родителей пострадавшей школьницы поступили в территориальный отдел Приморского района 9 апреля.