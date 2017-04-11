Программист, установивший нелицензионный софт, нанёс ущерб больше 700 тысяч

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Программист, установивший нелицензионный софт, нанёс ущерб больше 700 тысяч

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Фото: © flickr.com

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего программиста, установившего нелицензионный софт в офисе одной из компаний. За услуги по установке программы "Компас 3D" он получил 7,5 тысячи рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, программное обеспечение с признаками контрафактности принесло ущерб правообладателям в размере 741 тысячи рублей.

Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение авторских и смежных прав". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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