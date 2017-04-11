Водитель с молотком разгромил машину своего обидчика в центре Петербурга

Утром 11 апреля у поворота на Литейный мост в центре Петербурга между водителями автомобиля "Тойота Камри" и белого фургона произошел дорожный конфликт. Оппоненты решили отомстить друг другу и "раскурочили" транспортные средства соперников прямо на дороге.

Видео дорожной разборки заснял очевидец события, проезжающий мимо, и прислал в редакцию через приложение Lifecorr.

По словам свидетелей конфликта, водитель "Тойоты" решил повернуть с третьего ряда. Подрезав свою соседнюю машину, белый фургон его не пропустил. Водителя "Камри" задела несправедливость, он стал кричать, открыл окно, разбил зеркало и заднее стекло. В ответ водитель фургона достал молоток и разгромил машину оппонента.