Подозреваемого в нападениях с молотком на прохожих уличили ещё в 8 ограблениях

Мужчину, который нападал с молотком на прохожих в разных районах Санкт-Петербурга, заподозрили в 8 аналогичных преступлениях, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Подозреваемого в нападениях с молотком на прохожих в Петербурге уличили ещё в 8 ограблениях Фото: © flickr.com / Dan Noyes

По данным ведомства, злоумышленник действовал по одной и той же схеме: ударял по голове тяжёлым предметом мужчин и женщин, после чего похищал их имущество. Преступления были совершены в Московском и Пушкинском районах с 31 декабря 2016 года по 7 января 2017 года.

Ранее на поиски мужчины были направлены все наружные наряды петербургской полиции и патрули вневедомственной охраны. Грабителя удалось задержать в начале января.