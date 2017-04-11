Университет Бонч-Бруевича: Проверка студентов на наркотики была добровольной

В администрации петербургского Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича рассказали о проверке студентов на наркотики, прошедшей в рамках антинаркотической акции. Как прокомментировала Лайфу проректор по воспитательной работе и связям с общественностью вуза Ирина Алексеенко, проведённые тесты были добровольными.

— Вчера отказался один лишь мальчик из 33 человек, которым было предложено, и они согласились на добровольной основе. Никто никуда пистолетами никого не вёл, не принуждал. Принцип добровольности был соблюдён. Они все совершеннолетние, поэтому мы здесь действовали исключительно в рамках закона. Ребята подписали согласие, прошли тестирование, и вот мы ждём результатов, — рассказала она.

В вузе подобные проверки проводятся неслучайно: в этом году в "родственном" вузе, ГУАПе, два студента скончались от передозировки наркотиков.

— Мы за наших студентов боимся, у нас шесть общежитий, в которых проживает много студентов, — сказала Алексеенко.

Она также назвала проверку плановой работой, которую вуз проводит в "собственных интересах".

— Мы ведём эту работу в тесном сотрудничестве с Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков с нашими специалистами. В университете проводятся такие плановые мероприятия, это мероприятие не первое, проводилось в марте и на других факультетах. Реакция студентов была совершенно спокойной, нормальной. Ни одного отрицательного отзыва от студента, жалоб мы не получили, — подчеркнули в вузе.

Напомним, в понедельник очевидцы сообщили, что 10 студентов заставили пройти тест на наркотики. По их словам, молодые люди сдали анализы под угрозой отчисления из университета.