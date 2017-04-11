В "Уфе" отрицают переговоры о переходе Семака в "Зенит"

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В "Уфе" отрицают переговоры о переходе Семака в "Зенит"

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Футбольный клуб "Уфа" не ведёт переговоры с петербургским "Зенитом" о переходе тренера Сергея Семака в штаб сине-бело-голубых. В пресс-службе клуба сообщили Лайфу, что у наставника команды действующий контракт, поэтому бывший футболист сборной России останется в Башкирии.

В "Уфе" отрицают переговоры о переходе Сергея Семака в "Зенит"

Ранее в СМИ появилась информация о трансфере Сергея Семака в "Зенит". Действующий главный тренер петербургской команды заявлял, что "не держится за контракт".

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