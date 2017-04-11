Колокол Исаакия прозвонил 13 раз в память о погибших при взрыве в метро

В Исаакиевском соборе прошла панихида по жертвам теракта в петербургском метро. Траурный звон большого колокола раздался 13 раз — по числу погибших пассажиров.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в вагоне поезда достигло 90 человек. В тяжёлом состоянии остаются четыре пациента, столько же пострадавших с травмами средней степени тяжести.

По версии следствия, теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" устроил смертник. Шестерых подозреваемых в причастности к взрыву суд в Петербурге арестовал 7 апреля, ещё двоих отправили под стражу в Москве.