Колокол Исаакия прозвонил 13 раз в память о погибших при взрыве в метро

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Колокол Исаакия прозвонил 13 раз в память о погибших при взрыве в метро

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В Исаакиевском соборе прошла панихида по жертвам теракта в петербургском метро. Траурный звон большого колокола раздался 13 раз — по числу погибших пассажиров.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в вагоне поезда достигло 90 человек. В тяжёлом состоянии остаются четыре пациента, столько же пострадавших с травмами средней степени тяжести.

По версии следствия, теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" устроил смертник. Шестерых подозреваемых в причастности к взрыву суд в Петербурге арестовал 7 апреля, ещё двоих отправили под стражу в Москве.

Автор:
ЕК
Егор Кулаков
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