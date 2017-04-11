Возле Большого порта Петербурга три дня ищут оголодавшего нерпёнка

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Возле Большого порта Петербурга три дня ищут оголодавшего нерпёнка

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Фото: © vk.com/sealrescue

Около Большого порта Санкт-Петербурга, на пространстве от Корабельного фарватера до Морского канала, три дня подряд замечают детёныша нерпы. По словам специалистов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, животное крайне истощено и может погибнуть.

— Это совершенно обессилевший и отощавший зверёк, и далеко оттуда он не уйдёт. Просим всех сотрудников порта и других организаций, располагающихся в указанном районе, осмотреть все пологие спуски к воде, куда нерпа могла бы выбраться, — призвали зоозащитники.

Ранее нерпа уплыла со льдины, испугавшись катера поисково-спасательной службы, вышедшего на помощь животному. Накануне утром морской обитатель отдыхал на территории Водоканала на острове Белый, затем убежал незадолго до прибытия подмоги. Днём животное видели около Лесного Мола, а вечером нерпа опять плавала у острова Белый.

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