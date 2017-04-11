На станции "Лиговский проспект" установили последний "шкаф" для Wi-Fi

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На станции "Лиговский проспект" установили последний "шкаф" для Wi-Fi

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На четвёртой линии Петербургского метрополитена завершили установку оборудования для доступа к Wi-Fi, сообщили в пресс-службе городской подземки. Последний телекоммутационный шкаф появился на станции "Лиговский проспект".

На станции "Лиговский проспект" установили последний "шкаф" для Wi-Fi

Теперь подрядчики займутся наладкой и тестированием оборудования. Шкафы оформлены в бело-серых тонах с цветной полосой. Для каждой линии предусмотрен свой цвет.

В Смольном планируют, что работы по созданию зон доступа к Wi-Fi в метро будут завершены к концу 2017 года, инвестор вложит полтора миллиарда рублей. Власти также намерены провести беспроводной интернет в весь общественный транспорт Санкт-Петербурга.

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