Петербуржец ищет родных блокадников, чьи письма попали к нему в руки

Житель Санкт-Петербурга разыскивает родственников блокадников, чьи письма попали к нему случайно.

— Идея разыскать родных пришла в голову мне, а вот сами письма оказались у моего отца. Он занимается коллекционированием подобных вещей старины. Судя по всему, письма выкинули при ремонте одной из коммунальных квартир Васильевского острова. Частично открытки, на которых писались послания, сохранились хорошо. Некоторые, конечно, пришлось склеить, а что на них написано — разобрать трудно, — рассказал Лайфу Андрей.

Петербуржец ищет родственников блокадников, которые жили на Васильевском острове и чья переписка случайно попала ему в руки

Судя по адресу, указанному на открытке, семья Перельман-Лифшиц проживала в одном из домов на Уральской улице. И сын, и мать, которые ведут переписку, работали врачами. Датируются письма 1943–1944 годами.

— Молодой человек по имени Ефим, служивший в Волховстрое, в письмах матери Ольге спрашивает, как дела у его родных и всё ли с ними хорошо. Назначает встречи на Невском проспекте, но, судя по всему, они так и не состоялись, — рассказывает Андрей.

По его словам, когда он увидел письма, он сразу решил найти этих людей.

— Ведь это так приятно получить спустя столько лет такие "письма счастья", увидеть почерк родных людей. Я сам разыскиваю хоть что-то про своего деда, но мой поиск пока не увенчался успехом. Может быть, хоть я кому-то помогу, — считает петербуржец.