Петербуржцев призвали не оставлять вещи в людных местах, чтобы избежать паники

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Петербуржцев призвали не оставлять вещи в людных местах, чтобы избежать паники

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Фото: © ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге многократно возросло количество жалоб на бесхозные вещи, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Петербуржцев призвали не создавать панику, оставляя бесхозные вещи в людных местах

— Ценные для себя вещи граждане оставляют не умышленно, а по своей невнимательности. Но порой очевидно, что вещь оставлена или брошена сознательно, вероятно, в надежде, что она кому-нибудь пригодится. Убедительная просьба — выбрасывайте ненужные вам вещи в специально отведённые для этого места! Не оставляйте их на улице, в подъездах и транспорте! — обратились в ведомстве к жителям Северной столицы.

В Росгвардии отмечают, что взрывотехники ОМОНа могут потерять время на проверке бесхозной, но безобидной вещи, и не успеют к опасному предмету.

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