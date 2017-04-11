Смольный выделил деньги на ЗСД, но "пожалел" на ремонт дорог

Правительство Петербурга утвердило корректировки городского бюджета на 2017 год, которые теперь будут переданы на рассмотрение Законодательным собранием. Как следует из информации комитета финансов Петербурга, доходы городской казны увеличиваются на 3,9 млрд рублей.

В бюджете Петербурга на 2017 год заложено строительство улиц, метро и компенсация ЗСД, однако ремонта дорог он не предусматривает Фото: © РИА Новости/Руслан Шамуков

Согласно материалам комитета, эта сумма складывается из налоговых и неналоговых поступлений в бюджет (в первую очередь акцизов), а также безвозмездной федеральной субсидии в 2,7 млрд рублей.

На такую же сумму вырастут расходы бюджета. Значительная часть "пирога" уйдёт на социальный сектор: 2,7 млрд рублей — на соцподдержку граждан, 1,4 млрд — на обеспечение доступным жильём и жилищно-коммунальными услугами, ещё 1,3 млрд запланировано на развитие здравоохранения (обеспечение лекарственными препаратами, закупка диагностических средств для профилактики и медпомощи инфицированным ВИЧ и гепатитами В и С и т.д.).

"Реальным" секторам бюджета при этом придётся затянуть пояса: чтобы обеспечить финансами приоритетные направления финансирования, Адресную инвестиционную программу Смольный урежет сразу на 4,5 млрд рублей.

Впрочем, по некоторым объектам инвестпрограммы финансирование будет увеличено. Например, на строительство Финляндской улицы от Советского переулка до Софийской улицы, на продолжение Софийской улицы и реконструкцию Песочной набережной. Дополнительные средства может получить и подземка — на строительство второй очереди Фрунзенского радиуса от станции "Международная" до станции "Южная".

Ещё одним финансовым приоритетом Смольного остаётся соглашение с концессионером по Западному скоростному диаметру. Своему партнёру город намерен выделить дополнительные 604 млн рублей в качестве компенсации недостающей выручки ввиду того, что некоторое время центральный участок платной автотрассы эксплуатировался бесплатно.

Отметим, что ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры запрашивал выделение из бюджета 3,5 млрд рублей на ремонт дорог. Заявка была предварительно одобрена Смольным, однако пока в корректировках не фигурирует. Как уже сообщал Лайф, средства могут быть запрошены в рамках второго чтения поправок к бюджету. В случае выделения дополнительных денег ремонт городских дорог в этот сезон обошёлся бы почти в семь млрд рублей.