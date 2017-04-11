Санкт-Петербург попал в тыловую часть холодного циклона, в ближайшее время в городе похолодает, сообщил Лайфу заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

На Петербург обрушился холодный циклон с градом, снегом и дождём Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

По словам синоптика, в отдельных районах выпадет град и снег с дождём. Прогнозируется, что осадки будут неинтенсивными и кратковременными. В ночь на среду, 12 апреля, температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+2 градусов, в последующие дни столбик термометра может опуститься до –3 градусов.

В утренние часы остаётся опасность гололедицы, предупредил Куткевич. Водителей, которые успели поменять зимнюю резину на летнюю, призвали быть как можно более внимательными на дорогах.

Сегодня очевидцы сняли на видео мощный град, выпавший в Приморском районе на проспекте Авиаконструкторов. Кадры разгула стихии в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).