Создатель "групп смерти" Филипп Лис признал свою вину

Администратор "групп смерти" Филипп Будейкин (Лис) на допросе в Следственном комитете России признал свою вину и осудил подростковые суициды. На данный момент Будейкин знакомится в СИЗО с материалами уголовного дела, которое находится на завершающей стадии.

Администратор "групп смерти" Филипп Лис на допросе в СКР признал свою вину Фото: © L!FE/Александр Гальперин

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала Будейкина вменяемым. После того как Филипп ознакомится с уголовным делом, материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый в доведении до суицида уже 16 подростков около месяца находился под наблюдением специалистов в одном из охраняемых отделений психиатрической больницы.