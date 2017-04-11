Разметку, которую смыла машина дорожных служб, не обновляли три года

В Дирекции по строительству транспортного обхода прокомментировали инцидент с уборочной машиной, которая сильной струёй буквально смывает разметку.

— Дефект, снятый на видео, не носит массовый характер, а является единичным случаем, который проявился на локальном участке. На нём разметка простояла свыше своего гарантийного срока, который составляет 1 год. На данном участке она не обновлялась уже три года. Ежегодно на КАД обновляется порядка 60% разметки. Данный участок включён в программу работ на 2017 год, — пояснили в дирекции.

Накануне в Интернете было опубликовано видео, на котором спецавтомобиль смыл разметку. Белая линия от большого напора воды буквально разлетается на куски. Всё произошло на КАД в районе Ломоносова.