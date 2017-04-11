Сотрудники горнолыжного курорта в посёлке Мистолово во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили в лесу авиабомбу времён ВОВ. Видео опасного снаряда в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент с помощью приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— При обходе территории заметили какой-то предмет в кустах, при осмотре выяснилось, что это огромная бомба. Вызвали сапёров, они подтвердили, что бомба боевая, но что-либо сделать с ней не смогли, отправили нас в МЧС. Туда мы сразу же обратились, но пока никакой реакции от служб нет, бомба уже четыре дня лежит на территории парка, — рассказывают очевидцы.

Возле горнолыжного курорта под Петербургом нашли авиабомбу времён ВОВ Фото: © LifeCorr

В ГУ МЧС по Ленинградской области подтвердили находку, сообщив, что заявка поступила 10 апреля. Вывоз и утилизация опасного объекта будут организованы в ближайшее время.