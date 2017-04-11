В Петербурге появится улица Георгия Гречко

Петербургская топонимическая комиссия назовёт одну из улиц в честь космонавта Георгия Гречко.

— Думаю, решение будет положительным в том случае, когда будет подходящий проезд, проспект, улица или бульвар в Приморском районе, — прокомментировал член комиссии Алексей Ерофеев.

Возможно, этот вопрос будет рассмотрен уже на заседании в мае.

С инициативой назвать одну из городских улиц именем космонавта выступило петербургское отделение компартии. Коммунисты предложили назвать именем дважды Героя Советского Союза одну из улиц в Приморском районе, где находится проспект Королёва.