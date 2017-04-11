В Петербургском метрополитене отчитались о находках с помощью металлодетекторов, которые начали работу на станциях 26 декабря 2015 года. В период до 31 марта 2017 года сотрудники Службы контроля на метрополитене проверили посредством досмотрового оборудования почти 27 млн пассажиров.

Металлодетекторы в метро Петербурга за полтора года выявили тысячи единиц оружия Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

— За указанный период во время досмотра у пассажиров было выявлено: 787 единиц огнестрельного оружия, 259 единиц холодного оружия, 503 единицы травматического оружия, 12 единиц газового оружия, 3092 единицы пневматического оружия, а также 457 единиц спортивного оружия и средств самообороны, — рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Кроме того, было выявлено более 34 тысяч колюще-режущих предметов хозяйственного и сувенирного предназначения, предметов, имеющих внешние признаки схожести с огнестрельным оружием, а также около 4,4 тысячи патронов.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" внутри вагона прогремел взрыв. По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибло 14 человек, в том числе подозреваемый в совершении взрыва.