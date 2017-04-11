Директор Исаакиевского собора: Я думаю про увольнение уже пятый год

Директор Исаакиевского собора Николай Буров прокомментировал Лайфу очередную волну слухов о своём увольнении. Покидать занимаемую должность глава музея на данный момент не намерен.

Как любой человек, достигший пенсионного возраста, должен трезво взвешивать свои возможности, остаток физических, духовных сил и так далее. Как любой человек, доживший до 60 и не имевший за последние 40–45 лет ни одного толкового отпуска, естественно, об этом продолжаю думать, но уже пятый год. Тут ничего жареного нет. Когда решу, сделаю официальное заявление на этот счёт директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Сегодня в соцсетях появилась информация, что Буров собирается уйти в отставку после Петербургского международного экономического форума, проведение которого запланировано на июнь 2017 года.

Напомним, 28 марта избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала заявку активистов, добивающихся проведения референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Первая попытка защитников храма подать обращение завершилась неудачей. Православные активисты намерены оспорить в суде решение горизбиркома.