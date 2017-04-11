При пожаре в Басковом переулке погиб один человек, трое пострадали

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При пожаре в Басковом переулке погиб один человек, трое пострадали

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К ликвидации пожара от МЧС привлекалось три единицы техники и 11 человек личного состава.

Во вторник днём серьёзный пожар произошёл в Центральном районе Петербурга. Видео с места прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Сообщение о пожаре в доме № 13 в Басковом переулке поступило в службу "01" в 14:20.

— В квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось три единицы техники и 11 человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

Источник в экстренных службах сообщил Лайфу, что в результате пожара один человек погиб, ещё трое были госпитализированы, в том числе 38-летняя женщина с сильным отравлением угарным газом. Пожар был локализован в 14:47.

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