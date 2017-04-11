В Музее космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко в среду, 12 апреля, откроется выставка одного предмета. В честь Дня космонавтики посетители смогут увидеть пистолет и мачете для космонавтов.

В Музее ракетной техники на один день выставят пистолет и мачете для космонавтов Фото: © facebook.com/spbmuseum/

— Это трёхствольный пистолет ТП-82 с мачете из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи. Оружие было рассчитано на случай приземления в незапланированном месте. По сути, предназначено оно было для выживания космонавта, — рассказали в пресс-службе музея истории Санкт-Петербурга.

По данным экспертов, ТП-82 впервые побывал в космосе в 1982 году: пистолет был включён в аварийный запас корабля "Союз Т-6", на котором летал совместный советско-французский экипаж. Идея разработки специального оружия возникла после нештатной аварийной посадки космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева в тайге.