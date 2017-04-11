Дмитриева просит Албина запретить дальнейшее строительство "Лахта-центра"

Депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева направила вице-губернатору города Игорю Албину запрос, в котором, в частности, просит запретить дальнейшее строительство "Лахта-центра".

Депутатский запрос о наложении запрета на дальнейшее строительство небоскреба Лахта -центр. https://t.co/DdNPRAkIc4 — Оксана Дмитриева (@DmitrievaOksana) 11 апреля 2017 г.

В запросе парламентарий указывает на то, что "строительство небоскрёба в составе "Лахта-центра" доведено до высоты примерно 290 метров" и здание уже "появляется в едином визуальном пространстве с наиболее важными доминантами и ансамблями исторического центра Санкт-Петербурга".

Депутат напоминает, что ещё весной 2013 года по её инициативе эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) оценили влияние высотки на "открыточные" городские панорамы.

Выводы экспертной группы были однозначными: небоскрёб не только будет виден с открытых городских пространств, но и окажет в целом неблагоприятное воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного наследия Депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева

Также парламентарий просит Албина провести выездное совещание с участием депутатов ЗакСа и экспертов ИКОМОС и инициировать специальное заседание Международной экспертной рабочей группы по историческому центру Петербурга "для обсуждения ранее выполненного отчёта об оценке влияния и сложившейся ситуации".