Где искать петербургских наркоманов — школы, вузы, парламент, Смольный?

Воспитанников сестрорецкого лицея поставили к стенке и "спустили" на них собаку, студентов Университета телекоммуникаций, по их словам, тестировали под угрозой отчисления, а депутатов и чиновников внеплановыми наркорейдами пока только пугают.

В Петербурге произошёл второй за неделю скандал из-за внеплановых проверок на наркотики в государственных учебных заведениях. На этот раз "под раздачу" попали студенты Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Об инциденте стало известно после публикации в соцсетях. По словам автора, молодых людей забирали прямо с лекции по культурологии и заставляли сдавать анализы под угрозой отчисления и административного штрафа. Сначала якобы позвали добровольцев, а когда таких не нашлось, взяли первых попавшихся.

Впрочем, в самом вузе считают, что ничего страшного не произошло.

— Вчера отказался один лишь мальчик из 33 человек, которым было предложено, и они согласились на добровольной основе. Никто никуда пистолетами никого не вёл, не принуждал. Принцип добровольности был соблюдён. Они все совершеннолетние, поэтому мы здесь действовали исключительно в рамках закона. Ребята подписали согласие, прошли тестирование, и вот мы ждём результатов, — рассказала Лайфу проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Ирина Алексеенко.

Она отметила, что в текущем году в родственном вузе, ГУАПе, два студента скончались от передозировки. Вот только не очень понятно, как добровольные проверки помогут предотвратить подобные трагедии, если они действительно добровольные. Несложно догадаться, что если молодой человек пошёл по плохому пути, то постарается не подставляться под удар.

Ранее в сестрорецком лицее им. Мосина произошёл ещё более вопиющий случай. Детей во время антинаркотической акции поставили в ряд спиной к стенке, после чего мимо прошёл инспектор-кинолог с собакой. Многие пользователи соцсетей посчитали, что с ребятами напрасно обращаются как с завзятыми уголовниками. — Неприятно поразила фотография, где дети стоят у стены, как преступники. Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок вот так стоял, обнюхивался и обыскивался? — написал один из возмущённых взрослых.

— Учащихся не обыскивали — они просто стояли в коридоре. Мимо них, чтобы не испугались, прошла сзади собака. Вещи были оставлены в кабинете. Дети нормально отнеслись — им интересно было всё это, — парировала директор лицея Татьяна Минина.

В городском комитете по образованию форму проведения мероприятия посчитали неуважительной, однако конечный вердикт решили оставить за прокуратурой.

Впрочем, чиновник-наркоман способен натворить куда больше бед, чем его брат по несчастью, который ещё только учится.

К слову, депутат Виталий Милонов пару лет назад пытался бороться с чиновничьей наркоманией. Он даже разработал специальный законопроект о внезапных проверках. Попавшихся на "допинге" предлагалось навсегда выгонять из органов власти. А другой петербургский депутат Госдумы Олег Нилов решил подойти к вопросу даже более широко. Его законопроект предусматривал тесты на наркотики не только для чиновников, но и для парламентариев. Однако Госдума почему-то категорически отвергла документ уже после первого чтения.