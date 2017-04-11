Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны более ста человек

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Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны более ста человек

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Число пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга достигло 102 человек, сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике.

Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны более ста человек

По последней информации, родным восьми погибших перечислена компенсация на общую сумму 16 миллионов рублей. Все жертвы взрыва похоронены. Более 24 миллионов рублей поступило на счета благотворительных организаций для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 13 пассажиров. Ещё один погибший — сам террорист-смертник, который пронёс самодельную бомбу в вагон поезда.

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