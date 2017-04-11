Домашние матчи СКА в финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским "Металлургом" пройдут при повышенных мерах безопасности, сообщает пресс-служба клуба.

На ближайшие матчи СКА в Ледовом дворце вводятся повышенные меры безопасности Фото: © ska.ru

— Хоккейный клуб СКА уведомляет болельщиков о повышенных мерах безопасности в Ледовом дворце и в фан-зоне "Хоккейного города". По возможности воздержитесь от проноса на арену сумок, рюкзаков и пакетов. Также просим вас приезжать заранее — на входе будет осуществляться тщательный досмотр, — говорится в сообщении.

12 и 14 апреля СКА проведёт в Петербурге третий и четвёртый матчи серии с "Металлургом". После двух встреч в Магнитогорске счёт в серии до четырёх побед — 1–1. Для тех, кто не смог приобрести билеты на матчи, в эти дни будет организована фан-зона в многофункциональном спортивном комплексе "Хоккейный город".

Ранее повышенные меры безопасности вводились также на домашнем матче футбольного "Зенита".

Напомним, 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" внутри вагона прогремел взрыв. По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибло 14 человек, в том числе подозреваемый в совершении взрыва.