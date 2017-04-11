Из-за прорыва трубы с кипятком на улице Сикейроса 3 машины получили повреждения

По уточнённым данным, из-за прорыва теплотрассы на улице Сикейроса в Петербурге три машины получили повреждения.

Как уточнили в пресс-службе администрации Выборгского района, также в связи с инцидентом не работает один светофор.

Напомним, что прорыв трубопровода произошёл во время плановых температурных испытаний.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время частично перекрыты улица Сикейроса, улица Есенина и проспект Энгельса. На месте коммунальной аварии работают ремонтные бригады и сотрудники МЧС.